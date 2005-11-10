Vinicius peggiora le cose: "Che mafia, che vergogna: sempre a me i rossi?"

"Che mafia, che vergogna! E quello che riceve sempre i cartellini gialli e rossi è Vinicius?", questo il polemico messaggio di Vinicius Jr dopo il cartellino rosso rimediato ieri nella sfida vinta dal Real Madrid contro il Villarreal, per 1-0. L'attaccante brasiliano ha pubblicato la scritta su Instagram, corredata da una serie di foto che ritraggono alcuni contatti al limite da lui subiti in passato e rimasti impuniti o quasi.

Cosa è successo a Vinicius

Al di là di quanto può aver subito Vinicius in altre gare, rimane abbastanza clamoroso il cartellino rosso rimediato contro il Villarreal: il brasiliano si è visto annullare il 2-0 con annessa espulsione per un gesto di condotta violenta. Un'espulsione solare e chiara per tutti, nonostante per il resto del match la direzione di Ortiz Arias non abbia convinto i critici arbitrali: in una ripartenza dei blancos, Vinicius he pensato bene di tirare per i capelli Saliba, per poi bruciarlo nello scatto verso la porta.

Vinicius rischia il Clasico

Vinicius ora è a rischio per il Clásico, che arriverà dopo la prossima partita contro il Siviglia (e dopo le gare contro Roma e Lipsia in Champions League). Ecco quanto riportato dal referto dell'arbitro Ortiz Arias e diffuso dalla stampa iiberica: “Vinicius, dopo essere stato espulso e mentre era in campo, ha continuato a protestare contro la mia decisione, urlando fortissimo, dirigendosi verso la zona in cui mi trovavo con un atteggiamento aggressivo, dovendo essere trattenuto dai compagni di squadra, senza riuscire a comprendere alcuna espressione specifica”.