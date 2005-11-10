Max Dowman da Guinness World Records: tre primati battuti a soli 16 anni

Considerato uno dei talenti più promettenti del calcio inglese, Max Dowman ha già scritto una bella pagina di storia con la maglia dell’Arsenal. Il giovane talento classe 2010 ha ricevuto tre certificati ufficiali dal Guinness World Records, riconoscimento per una serie di primati conquistati ancora prima di compiere 17 anni.

Il primo è arrivato lo scorso 14 marzo, nella sfida di Premier League contro l’Everton. Entrato in campo al 74’, Dowman è diventato il più giovane calciatore di sempre a disputare una partita nel massimo campionato inglese, all’età di 16 anni e 73 giorni. Non si è limitato però alla sola presenza: quella giornata all’Emirates Stadium è diventata ancora più speciale perché il talento dei Gunners ha anche trovato la via del gol, stabilendo così il record di più giovane marcatore nella storia della Premier League.

A completare il tris di primati c’è la Champions League. Nella passata stagione, entrando in campo nei quarti di finale contro lo Sporting CP, Dowman è diventato il giocatore più giovane ad aver mai disputato una partita nella massima competizione europea per club. Tre record che hanno consacrato il nome del giovane inglese nel libro del Guinness e confermano le enormi aspettative che circondano il suo futuro. L’Arsenal si gode una delle sue più grandi promesse, un talento che ha già iniziato a lasciare il segno ai massimi livelli nonostante la giovanissima età.