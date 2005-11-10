Arsenal, il 16enne Dowman riceve tre certificati del Guinness World Records
Simone Lorini
Considerato uno dei prospetti più luminosi del calcio inglese, per Max Dowman un futuro da stella sembra solo questione di tempo. Nel frattempo, il sedicenne prodigio ha ricevuto questo giovedì tre certificati ufficiali del Guinness World Records. Lo scorso 14 marzo contro l'Everton, il nazionale Under-19 inglese (10 presenze) è diventato il più giovane giocatore di sempre a disputare una partita di Premier League, all'età di appena 16 anni e 73 giorni. Subentrato dalla panchina al 74° minuto, il giovane talento aveva persino trovato la via del gol all'Emirates Stadium.
Dalla prima rete in campionato alla storica notte in Champions League
Questa prima marcatura nel massimo campionato inglese gli permette di detenere anche il record come marcatore più giovane nella storia della Premier League. Infine, scendendo in campo contro lo Sporting CP nei quarti di finale della scorsa stagione, Dowman ha inciso il proprio nome nella storia della Champions League, diventando il giocatore più giovane a prendere parte a un incontro di coppa. Una sfilza di record straordinari che gli valgono oggi la consacrazione ufficiale nel prestigioso libro dei primati.