Ramon Vega non sarà in corsa per la presidenza della FIFA. Contrariamente a quanto dichiarato nei giorni scorsi a Politico, l’ex difensore della nazionale svizzera non ha presentato una candidatura valida per le elezioni del prossimo marzo. Per partecipare alla sfida servivano le firme di sostegno di almeno cinque federazioni nazionali, ma gli appoggi annunciati da Vega non sono mai arrivati in forma ufficiale.

Vega resta fuori, la lista si accorcia

Il 55enne aveva già tentato di entrare nella corsa alla guida del calcio mondiale in tre occasioni, nel 2016, 2019 e 2022, senza mai riuscire a superare lo scoglio delle sponsorizzazioni richieste. La nuova candidatura sembrava destinata a rappresentare una voce alternativa rispetto all’attuale gestione della FIFA, ma si è fermata prima della fase elettorale. Con l’esclusione dell’ex giocatore del Cagliari, restano dunque tre candidati ufficialmente in gioco: il presidente uscente Gianni Infantino, il giapponese Kozo Tashima e il francese Philippe Diallo.

La sfida a Infantino

Infantino punta a ottenere un quarto mandato consecutivo, mentre gli altri candidati proveranno a proporre un’alternativa alla linea portata avanti dalla FIFA negli ultimi anni. La corsa alla presidenza entrerà nella fase decisiva in vista del voto previsto a marzo, con un quadro ora più definito dopo il passo indietro forzato di Vega.