Hugo Souza è finito sotto i riflettori dei media brasiliani per una vicenda legata alla sua vita privata: il portiere 27enne del Corinthians diventerà infatti padre di due bambine... avute con due donne diverse, con le due gravidanze divise soltanto da poche settimane.

Due gravidanze, due storie diverse

Secondo quanto riportato da Globo Extra, Souza aspetta una figlia dall’ex compagna Rauany Barcellos, 23 anni, arrivata all’ottavo mese di gravidanza, e un’altra dalla influencer Rai Araújo, incinta di sei mesi. La relazione con Barcellos si era conclusa ad aprile, ma a fine luglio la coppia aveva annunciato l’arrivo della piccola Petala. La notizia aveva fatto pensare a un possibile ritorno di fiamma, ipotesi però smentita dall’entourage del calciatore: il rapporto non sarebbe stato ricostruito e la gravidanza sarebbe iniziata prima della separazione.

Nonostante la fine della relazione, i due hanno mantenuto un rapporto sereno. Souza ha anche partecipato a un momento privato organizzato per scoprire il sesso della bambina.

L'altra relazione

Diversa la storia con Rai Araujo, che conosce il portiere dal 2022 e con cui si sarebbe riavvicinato dopo un periodo di distanza. La donna ha confermato la gravidanza spiegando che Souza è presente in questa fase, pur senza entrare nei dettagli del rapporto. Sui social ha raccontato le difficoltà emotive vissute dopo la notizia: "Non era una gravidanza programmata, non era attesa. Non ci sono state feste, sorprese o congratulazioni. È iniziata con lacrime, dolore e tanta paura. Ma sono andata avanti". Mentre in Brasile la vicenda continua a far discutere, l'estremo difensore allenato da Clarence Seedorf non ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche.