Un arcipelago di 34 tra atolli e isole coralline affiora a malapena dall’acqua, superando di rado i due metri sul livello del mare: questo è Kiribati, uno degli Stati più remoti, bassi e vulnerabili del pianeta. Con una popolazione di circa 135 mila abitanti distribuiti su tre gruppi di isole (le Gilbert, dove si concentra il 90% della popolazione e la capitale Tarawa Sud, le Isole della Fenice e le Sporadi Equatoriali), Kiribati è una nazione di unicità straordinarie ma anche di sfide quotidiane ed essenziali per la propria sopravvivenza. E’ il primo Paese al mondo a inaugurare il nuovo anno, grazie a un'estensione geografica che attraversa tre fusi orari e lambisce tutti e quattro gli emisferi (boreale, australe, orientale e occidentale). La sua bandiera racconta l'anima di questo popolo: il sole che sorge dall'oceano con 17 raggi (rappresentanti le 16 isole Gilbert e l'isola Banaba) e la fregata minore (‘te eitei’ in lingua locale), simbolo di libertà e orgoglio. Dietro la bellezza di questi angoli turchesi si cela però un'urgenza, quella del cambiamento climatico, e una passione irrefrenabile per il calcio.

Un paradiso fragile: l'emergenza climatica

Parlare di Kiribati oggi significa fare i conti con una delle trincee in cui si combattono gli effetti del cambiamento climatico. L'intero Paese rischia infatti di scomparire a causa dell'innalzamento del livello dei mari e del riscaldamento globale. Gli atolli dipendono interamente dalle falde sotterranee di acqua dolce e l'acqua salata sta progressivamente inquinando queste riserve, rendendo sempre più difficile l'approvvigionamento idrico. Il fenomeno non è teorico, anzi: già nel 1999 due isolotti disabitati, Tebua Tarawa e Abanuea, sono stati interamente sommersi. Secondo il “Rapporto speciale sull’oceano e la criosfera nell’ambito del cambiamento climatico” il livello medio globale del mare è destinato a crescere ulteriormente nei prossimi decenni: per una nazione così pianeggiante e la cui superficie terrestre totale è di appena 811 chilometri quadrati ciò si traduce in inondazioni, erosione costiera e una progressiva riduzione dello spazio vitale per una popolazione che deve già fare i conti con il sovraffollamento della capitale Tarawa Sud.

In questo scenario di estrema vulnerabilità ambientale e sociale - segnato da opportunità limitate per i giovani in termini di svago, istruzione e sviluppo - emerge con forza il ruolo della Kiribati Islands Football Federation (KIFF) guidata dal Presidente Eriati Reebo. “Per i giovani di Kiribati il calcio non è mero svago, ma uno strumento di riscatto e coesione sociale”, ha raccontato a Tuttomercatoweb. “La KIFF utilizza il calcio per insegnare disciplina, lavoro di squadra, rispetto e leadership, offrendo un'alternativa concreta ai ragazzi disimpegnati e promuovendo attivamente l'inclusione delle donne, delle ragazze e delle persone con disabilità. È un collante che unisce le famiglie, le imprese locali e le isole più remote, creando un forte senso di identità nazionale”.

La sfida del clima sul rettangolo di gioco

Il cambiamento climatico sta già adesso condizionando i programmi calcistici del Paese. “E’ una delle sfide più grandi che Kiribati deve affrontare - prosegue Eriati Reebo - e il calcio non è immune ai suoi impatti. Siamo un Paese particolarmente vulnerabile e tali emergenze stanno influenzando la nostra capacità di organizzare e sostenere le attività calcistiche: le forti piogge possono lasciare i campi da calcio allagati e inadatti alle partite o agli allenamenti. Il caldo estremo pone anche seri rischi per la salute e la sicurezza dei giocatori, in particolare dei bambini. Per Kiribati gli ostacoli sono ancora maggiori a causa delle nostre limitate infrastrutture sportive, per questo abbiamo urgente bisogno di un sostegno internazionale per sviluppare strutture calcistiche sicure, resilienti e sostenibili. Per questo motivo, la KIFF ritiene che la resilienza climatica debba diventare parte della nostra strategia di sviluppo calcistico a lungo termine”.

L'ambizione internazionale: l'obiettivo OFC e FIFA

Nonostante le difficoltà geografiche, climatiche ed economiche, la Federazione sta lavorando alacremente per ottenere il riconoscimento internazionale. Attualmente, la KIFF è membro associato della Confederazione Calcistica dell'Oceania (OFC), ma non può partecipare alle qualificazioni per la Coppa del Mondo FIFA, limitando le proprie apparizioni ufficiali a tornei regionali. La Nazionale fino al 2012 aveva giocato solo 11 partite: la prima, nel 1979, contro le Figi, si concluse con una sconfitta per 24-0 in una partita dei Giochi del Pacifico meridionale. Dopo alcuni anni di inattività nel 2016 la KIFF si è unita alla Conifa. Poi, nello scorso ottobre, a 47 anni dal proprio debutto, Kiribati ha vinto la sua prima partita in assoluto, superando per 6-0 contro il Nadroga FC, un club della Fiji Premier League: la Nazionale guidata da Pine George Holomoana Iosefa si è laureata pochi giorni dopo campione della Premier Division nell'86° FMF Inter-District Championship, battendo il Seaqaqa FC 6-1 in finale all'HFC Bank Stadium di Suva.

Nel 2027 è in programma la Four Nations Cup contro Tuvalu, Tonga e Isole Cook e tramite il sito ufficiale della Federazione (kiri.football) vi è la possibilità di aiutare la KIFF a raccogliere fondi in vista degli imminenti impegni anche tramite l’acquisto delle divise ufficiali della Nazionale. Recentemente il presidente della Federcalcio locale ha incontrato il presidente della FIFA Gianni Infantino: “E’ stata un’importante opportunità per condividere le nostre aspirazioni e spiegare le sfide e il potenziale dello sviluppo calcistico a Kiribati. La nostra ambizione è ottenere la piena adesione alla OFC e alla FIFA. Comprendiamo che l'adesione non è automatica e che ci sono requisiti, procedure e standard di governance che la KIFF deve soddisfare, ma la popolazione di Kiribati merita le stesse opportunità delle altre nazioni calcistiche. Saremo anche un piccolo Paese insulare, ma la nostra passione per il calcio e le nostre ambizioni sono grandi quanto quelle di qualsiasi altra nazione”. Poi ci sono le urgenze relative ai club. “Una delle sfide che dobbiamo affrontare – prosegue - è la necessità di rafforzare e standardizzare la nostra competizione nazionale, migliorando l'amministrazione dei club, gli allenamenti e la formazione degli arbitri. L'obiettivo della KIFF è sviluppare un sistema calcistico nazionale più organizzato e sostenibile che offra competizioni regolari per uomini, donne e giovani”. La KIFF Pro League è il livello più alto del calcio maschile per club a Kiribati: lanciata nel 2026, comprende 8 club in League 1 e 6 in League 2.

Guardare al futuro con il motto "Think Positive"

La visione della KIFF per i prossimi anni poggia su cinque pilastri: la piena adesione a OFC e FIFA, il rafforzamento del calcio giovanile e femminile, la costruzione di infrastrutture resilienti al clima (incluso un vero e proprio stadio nazionale), lo sviluppo tecnico e l'inclusione sociale totale. Come ripete spesso la federazione attraverso il suo mantra — "Think Positive" ("Pensa in positivo") —, il calcio a Kiribati può “fungere da potente piattaforma per aumentare la consapevolezza internazionale sulle realtà del cambiamento climatico nelle piccole nazioni insulari”, spiega il numero uno della Federcalcio locale. In un Paese che rischia di sparire dalle cartine geografiche, il calcio è a tutti gli effetti una prova di (r)esistenza.