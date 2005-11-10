Da eroe di Ancelotti al Medio Oriente: Joselu firma con un altro club in Qatar

Nuova squadra, stesso campionato per Joselu. L'attaccante spagnolo ha raggiunto un accordo per trasferirsi a parametro zero all'Al-Sailiya dopo la conclusione della sua esperienza con l'Al-Gharafa. A riferirlo è Fabrizio Romano. A 36 anni, dunque, l'ex centravanti del Real Madrid ha deciso di proseguire la propria carriera in Qatar, dove era arrivato dopo la stagione 2023/24. Con l'Al-Gharafa ha confermato le proprie qualità realizzative, chiudendo l'esperienza con 27 gol e 5 assist in 57 presenze considerando tutte le competizioni.

Joselu, dalla notte contro il Bayern alla Champions con il Real Madrid

Il nome di Joselu resta inevitabilmente legato alla straordinaria stagione vissuta con il Real Madrid. L'attaccante è diventato uno degli eroi della Champions League 2023/24 grazie alla doppietta realizzata nel finale della semifinale di ritorno contro il Bayern Monaco, che permise ai Blancos di ribaltare la partita e conquistare l'accesso alla finale. Nel corso della sua esperienza al Bernabéu, lo spagnolo ha totalizzato 51 presenze, 19 gol e 3 assist in tutte le competizioni, contribuendo alla conquista della Champions League, della Liga e della Supercoppa di Spagna.

Seconda esperienza in Qatar per l'ex Real Madrid

Terminata l'avventura in Spagna, Joselu aveva scelto l'Al-Gharafa e ora resterà nel calcio qatariano vestendo la maglia dell'Al-Sailiya. Per il nuovo club si tratta dell'arrivo di un centravanti con una lunga esperienza internazionale alle spalle, maturata tra Spagna, Inghilterra e Germania prima del trasferimento in Medio Oriente. L'attaccante apre così un altro capitolo della propria carriera, continuando a giocare dopo le due stagioni trascorse all'Al-Gharafa. Alle sue spalle resta soprattutto quella notte contro il Bayern Monaco, che gli ha permesso di ritagliarsi un posto speciale nella storia recente del Real Madrid.