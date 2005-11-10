Non sembra avere fine il periodo complicato di Cole Palmer, sempre più al centro delle difficoltà del Chelsea. Il trequartista inglese, escluso dai convocati di Thomas Tuchel per gli impegni della nazionale di novembre, non è riuscito a incidere nemmeno nella pesante sconfitta per 4-1 contro il Leeds a Stamford Bridge. Una prestazione sottotono, con un solo tiro fuori bersaglio, che ha contribuito ad alimentare il malcontento dei tifosi. I Blues occupano adesso l'ottavo posto in Premier League, dopo cinque sconfitte nelle prime undici giornate.

Palmer litiga con Joao Pedro: tensione dopo la sconfitta

Come riportato dal Daily Mail, al termine della partita Palmer avrebbe avuto un acceso scambio di battute con Joao Pedro, presente allo stadio nonostante l'infortunio. Il fantasista inglese si sarebbe poi diretto verso gli spogliatoi senza fermarsi ad applaudire i tifosi, nonostante il tentativo di Willie Isa, responsabile delle relazioni con i giocatori, di convincerlo a rimanere in campo. Le immagini dell'episodio hanno rapidamente fatto il giro dei social, alimentando ulteriori interrogativi sul clima all'interno dello spogliatoio londinese.

Tuchel lascia aperta la porta dell'Inghilterra, Alonso cerca soluzioni

A complicare la situazione è anche la recente esclusione dalla nazionale. Thomas Tuchel ha spiegato la propria scelta sottolineando l'importanza della continuità e della disponibilità fisica: “Sono sempre quelli che sono presenti al ritiro, quelli che non si tirano indietro. Quelli che dimostrano con i fatti ciò che predicano”. Il commissario tecnico ha comunque precisato: “La porta è sempre aperta. Nulla è cambiato. Abbiamo semplicemente deciso di svolgere questo ritiro senza di lui”. Intanto Xabi Alonso, dopo aver parlato di un “periodo di fragilità mentale” del Chelsea, è chiamato a ritrovare compattezza e risultati. La trasferta di venerdì contro il Nottingham Forest rappresenterà un altro banco di prova per Palmer e compagni.