Il Werder Brema si aggiudica la 111ª edizione del Derby del Nord, travolgendo l'Amburgo con un netto 4-0. Una vittoria particolarmente significativa per Daniel Thioune, fresco di rinnovo contrattuale e protagonista della sfida contro il suo ex collaboratore Merlin Polzin. Dopo un primo tempo equilibrato, caratterizzato da diverse occasioni sprecate dagli ospiti, tra cui una clamorosa opportunità di Füllkrug al 44', la partita si sblocca nella ripresa. Al 55' è il capitano Marco Friedl a portare avanti il Werder, ribadendo in rete una conclusione precedentemente respinta dal portiere Heuer Fernandes.

Njinmah protagonista con una doppietta, Füllkrug completa il poker

Il vantaggio cambia definitivamente l'inerzia dell'incontro. Al 66' Justin Njinmah sfrutta un assist di Füllkrug e firma il raddoppio con una conclusione precisa nell'angolino. Appena quattro minuti dopo, lo stesso esterno trova la doppietta personale grazie a un tiro deviato che termina all'incrocio dei pali. L'Amburgo non riesce a reagire e nel recupero arriva anche il quarto gol, firmato da Niclas Füllkrug al 92' con una conclusione sotto la traversa. Il Werder sale così a 18 punti, restando in piena corsa per le prime cinque posizioni, mentre l'HSV rimane fermo a quota 12. Nel prossimo turno il Brema affronterà il Borussia Mönchengladbach, mentre l'Amburgo sarà atteso dalla difficile sfida contro il Bayern Monaco.

Il programma

Venerdì 20 novembre

Bayern Monaco - Colonia 1-1

Sabato 21 novembre

Elversberg - Friburgo 0-1

Borussia Monchengladbach - Borussia Dortmund 0-1

Union Berlino - RB Lipsia 1-5

Eintracht Francoforte - Hoffenheim 1-0

Bayer Leverkusen - Paderborn 4-0

Schalke 04 - Stoccarda 0-0

Domenica 22 novembre

Augsburg - Mainz 3-1

Werder Brema - Amburgo 4-0

La classifica

1.⁠ ⁠Borussia Dortmund – 24 punti (10 partite giocate)

2.⁠ ⁠Bayern Monaco – 22 punti (10)

3.⁠ ⁠Friburgo – 22 punti (10)

4.⁠ ⁠RB Lipsia – 21 punti (10)

5.⁠ ⁠Bayer Leverkusen – 19 punti (10)

6.⁠ ⁠Werder Brema – 18 punti (10)

7.⁠ ⁠Eintracht Francoforte – 15 punti (10)

8.⁠ ⁠Elversberg – 13 punti (10)

9.⁠ ⁠Stoccarda – 13 punti (10)

10.⁠ ⁠Hoffenheim – 12 punti (10)

11.⁠ ⁠Amburgo – 12 punti (10)

12.⁠ ⁠Augsburg – 12 punti (10)

13.⁠ ⁠Mainz – 10 punti (10)

14.⁠ ⁠Colonia – 10 punti (10)

15.⁠ ⁠Paderborn – 10 punti (10)

16.⁠ ⁠Union Berlino – 7 punti (10)

17.⁠ ⁠Schalke – 7 punti (10)

18.⁠ ⁠Monchengladbach – 4 punti (10)