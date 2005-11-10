Una serata da dimenticare per Mauricio Pochettino, il cui debutto sulla panchina del Manchester United si trasforma in un autentico incubo. Ad Anfield, il Liverpool travolge i Red Devils con un netto 4-0 nell'undicesima giornata di Premier League. La partita prende subito una direzione precisa: all'8' Leny Yoro viene espulso per un fallo da ultimo uomo su Isak, lasciando gli ospiti in inferiorità numerica. Sulla conseguente punizione, Dominik Szoboszlai sblocca il risultato al 10' con una conclusione potente e rasoterra. Appena tre minuti dopo arriva il raddoppio di Florian Wirtz, che finalizza una splendida azione costruita da Ngumoha e Isak. Lo United prova a reagire con Fernandes e Tielemans, ma il Liverpool mantiene il controllo della gara.

Ngumoha e Munoz completano il poker: Liverpool quarto, United penultimo

Nella ripresa i Reds continuano ad attaccare, trovando sulla propria strada un ottimo Lammens, decisivo in diverse occasioni su Szoboszlai, Isak e Barcola. Al 66' arriva comunque il tris: Rio Ngumoha sfrutta l'assist di Barcola e firma il suo secondo gol stagionale in Premier League. All'81' Victor Munoz completa il poker, rendendo ancora più pesante la sconfitta dello United. Grazie a questo successo, il Liverpool sale al quarto posto con 21 punti, superando il Bournemouth e portandosi a una sola lunghezza dal Manchester City. Situazione sempre più delicata per i Red Devils, che restano penultimi con appena 8 punti, uno in più del Crystal Palace fanalino di coda. Per Pochettino, subentrato a Michael Carrick durante la sosta, l'avventura sulla panchina dello United comincia nel peggiore dei modi.

Il programma di Premier League

Sabato 21 novembre

Manchester City - Fulham 1-1

Coventry - Crystal Palace 3-2

Tottenham - Ipswich 2-0

Chelsea - Leeds 1-4

Aston Villa - Sunderland 0-0

Bournemouth - Nottingham Forest 2-0

Newcastle - Arsenal 2-2

Domenica 22 novembre

Hull City - Brighton 2-0

Liverpool - Manchester United 4-0

Lunedì 23 novembre

Brentford - Everton ore 21:00

La classifica

1.⁠ ⁠Arsenal – 28 punti (11 partite giocate)

2.⁠ ⁠Brighton – 22 punti (11)

3.⁠ ⁠Manchester City – 22 punti (11)

4.⁠ ⁠Liverpool – 21 punti (11)

5.⁠ ⁠Bournemouth – 18 punti (11)

6.⁠ ⁠Leeds – 17 punti (11)

7.⁠ ⁠Everton – 16 punti (10)

8.⁠ ⁠Chelsea – 16 punti (11)

9.⁠ ⁠Tottenham – 15 punti (11)

10.⁠ ⁠Brentford – 14 punti (10)

11.⁠ ⁠Hull – 14 punti (11)

12.⁠ ⁠Aston Villa – 14 punti (11)

13.⁠ ⁠Newcastle – 13 punti (11)

14.⁠ ⁠Coventry – 12 punti (11)

15.⁠ ⁠Fulham – 11 punti (11)

16.⁠ ⁠Ipswich – 11 punti (11)

17.⁠ ⁠Nottingham – 9 punti (11)

18.⁠ ⁠Sunderland – 9 punti (11)

19.⁠ ⁠Manchester Utd – 8 punti (11)

20.⁠ ⁠Crystal Palace – 7 punti (11)