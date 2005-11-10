Un fine settimana da incubo per Désiré Doué, colpito da due episodi particolarmente spiacevoli nel giro di poche ore. Il talento del Paris Saint-Germain ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante la vittoria per 3-2 contro il Nizza. Dopo aver segnato il gol del momentaneo vantaggio parigino, il ventunenne è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco in barella e in lacrime. Gli accertamenti hanno confermato la gravità dell'infortunio, che lo costringerà a uno stop di almeno sei mesi, mettendo anticipatamente fine alla sua stagione.

Doué, tentato furto nella villa di Orgeval: intervengono i gendarmi

Ma le brutte notizie per l'ex Rennes non sono finite con l'infortunio. Secondo quanto riportato da Le Parisien, al ritorno dalla trasferta di Nizza, Doué ha trovato i gendarmi nei pressi della propria abitazione a Orgeval, nel dipartimento delle Yvelines. Durante la notte, alcune persone si sarebbero introdotte nel giardino della proprietà, salvo poi fuggire dopo essersi accorte che la casa era occupata. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto, ma non sarebbero stati riscontrati segni di effrazione.

Un doppio colpo per il talento del PSG

La tentata intrusione ha reso ancora più difficile un momento già particolarmente delicato per il nazionale francese, che conta 20 presenze con la Francia. Doué dovrà ora affrontare un lungo percorso di recupero dopo la rottura del crociato, mentre il PSG perde uno dei suoi principali protagonisti offensivi per il resto della stagione. Una doppia disavventura che ha trasformato il fine settimana del ventunenne in uno dei momenti più complicati della sua giovane carriera.