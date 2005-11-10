Intervenuto oggi in conferenza stampa, il tecnico del Manchester United Mauricio Pochettino ha fatto il punto della situazione sugli indisponibili partendo da Bruno Fernandes: "Non sappiamo ancora nulla. È alle prese con un virus preso in Portogallo. Ha terminato l'ultima partita accusando qualche problema e oggi non ha potuto prendere parte all'allenamento. Vedremo. Monitoreremo la situazione nel corso della giornata e domani, in base a come si sveglierà. Non correremo alcun rischio: in casi del genere, sai bene che non è il caso di forzare. Presteremo molta attenzione, ma per ora non abbiamo ancora deciso nulla".

L'attenzione poi si è spostata su altri due giocatori che al momento sono ai box, Baleba e Rashford: "Per quanto riguarda Baleba, l'infortunio risale alla partita contro la Roma; lo staff medico ha parlato di uno stop di 10-12 settimane. Marcus, invece, credo abbia iniziato oggi a svolgere lavoro in campo. Sta decisamente meglio. Valuteremo giorno dopo giorno, monitorando le sue sensazioni dopo ogni singola sessione di allenamento, così da procedere gradualmente nel recupero.

Non vedo l'ora di lavorare con l'intera rosa. Spero che i giocatori infortunati possano recuperare il prima possibile. Avere l'intera squadra a disposizione per le convocazioni è l'aspetto più importante per qualsiasi staff tecnico".