Fabian Ruiz sogna il Pallone d'Oro: "Ho vinto più titoli di tutti e c'ero nei momenti decisivi"

Una stagione da incorniciare ha riportato Fabian Ruiz tra i 30 candidati al Pallone d'Oro. Il centrocampista del Paris Saint-Germain, trent'anni, arriva dalla conquista della Champions League con il club francese e della Coppa del Mondo con la Spagna e proverà a migliorare il 24° posto ottenuto nell'edizione 2025. Intervistato da L'Équipe, l'ex Napoli ha commentato così la candidatura: "Essere tra i 30 è un privilegio per me. Spero che la giuria del Pallone d'Oro voti per il giocatore più meritevole, perché per me, anche solo esserci è già un privilegio. Sono grato per la fiducia che ripongono in me e per essere tra i candidati. Per un calciatore, credo sia qualcosa di bello e importante. Speriamo di poter arrivare il più in alto possibile quest'anno".

Fabian Ruiz: "A livello di titoli nessuno ha fatto meglio"

Sul piano collettivo, Fabian può presentarsi alla corsa con un palmarès stagionale di altissimo livello, anche se lo spagnolo riconosce la concorrenza: "In termini di titoli, no, ma individualmente, quest'anno ci sono stati dei grandi giocatori che hanno disputato delle ottime stagioni. Non abbiamo più dubbi sul loro livello. È un bene che l'Europa abbia giocatori di così alto livello. Che ci siano tanti candidati per vincere questo trofeo. Essere uno di loro è un privilegio e una grande soddisfazione per me".

"L'assenza di tre mesi non influirà: nei momenti decisivi c'ero"

Nel corso dell'annata il centrocampista è rimasto fuori per circa tre mesi, ma non crede che questo possa penalizzarlo nelle votazioni. Fabian sottolinea soprattutto il peso avuto nei passaggi cruciali della stagione: "Nei momenti importanti e decisivi della stagione, fortunatamente ero in campo, ho giocato e ho avuto un ruolo importante sia qui che con la nazionale. Non credo che questo influenzerà l'assegnazione del Pallone d'Oro".