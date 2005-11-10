Fabian Ruiz, incetta di trofei tra Spagna e PSG: "Ecco dove mi piacerebbe chiudere la carriera"

La bacheca personale di Fabian Ruiz a 30 anni è da stropicciarsi gli occhi. Al di là dei titoli strepitosi con il Paris Saint-Germain e la doppietta di Champions League sollevate in cielo nelle ultime due stagioni, il centrocampista spagnolo è diventato anche campione del mondo in estate con le Furie Rosse di De la Fuente, mentre nel 2024 aveva vinto già l'Europeo di Germania e l'anno prima la Nations League. Interpellato sul suo futuro e la possibile chiusura di carriera distante dalla Tour Eiffel, l'ex Napoli ha ammesso dove gli piacerebbe tornare a giocare prima di appendere gli scarpini al chiodo.

La rivelazione

Nonostante i prestigiosi titoli conquistati con la Spagna e il PSG, Fabian Ruiz (30 anni) non ha dimenticato le sue radici. Il centrocampista parigino ha sempre avuto un desiderio ben preciso per la fine della sua carriera: tornare al Betis Siviglia, il club dove tutto è iniziato per lui. "Mi piacerebbe concludere la mia carriera lì, trascorrere i miei ultimi anni al Betis, a casa mia", ha spiegato al microfono del media spagnolo Okdiario il calciatore originario di Los Palacios y Villafranca, un comune situato nella provincia di Siviglia.

È così

Fabian Ruiz non ha mai nascosto il suo attaccamento al Betis. D'altronde 14 anni con la maglia verdeblanca indosso non si cancellano dalla testa, tra affetto e ricordi nutriti, ecco perché il centrocampista 30enne ha espresso ancora una volta il desiderio di tornare: "Spero che un giorno questo sogno si avveri e che io possa indossare nuovamente la maglia del Betis", ha aggiunto il calciatore, con un palmares eccezionale.