Figuraccia Siviglia, pesante ko interno col Levante che abbandona l'ultimo posto
Disastro Siviglia al "Sanchez Pizjuan" contro il Levante. Vincono gli ospiti per 0-3 per le reti di Losada, Espi e Alvarez. Gli andalusi falliscono nei minuti anche un calcio di rigore con Romero.
Questo il programma completo della 18^ giornata
Venerdì 2 gennaio
Rayo Vallecano - Getafe 1-1
Sabato 3 gennaio
Celta Vigo - Valencia 4-1
Osasuna - Athletic Club 1-1
Elche - Villarreal 1-3
Espanyol - Barcellona 0-2
Domenica 4 gennaio
Siviglia - Levante 0-3
Real Madrid - Real Betis (ore 16.15)
Alaves - Real Oviedo (ore 18.30)
Maiorca - Girona (ore 18.30)
Real Sociedad - Atletico Madrid (ore 21)
CLASSIFICA
1. Barcellona 49
2. Real Madrid 42
3. Villarreal 38
4. Atlético Madrid 37
5. Espanyol 33
6. Betis 28
7. Celta Vigo 26
8. Athletic 24
9. Elche 22
10. Getafe 21
11. Siviglia 20
12. Osasuna 19
13. Rayo Vallecano 19
14. Maiorca 18
15. Alavés 18
16. Real Sociedad 17
17. Valencia 16
18. Girona 15
19. Levante 13
20. Oviedo 11
MARCATORI
18 reti: Mbappé (Real Madrid)
11 reti: Ferran Torres (Barcellona)
9 reti: Lewandowski (Barcellona) e Muriqi (Maiorca)