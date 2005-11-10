Flamengo, tegola Danilo: frattura alla mandibola, salterà la semifinale di Libertadores

Nuova pesante assenza per il Flamengo in vista della doppia sfida contro l'Estudiantes valida per la semifinale di Copa Libertadores. Il club rossonero dovrà infatti fare a meno anche di Danilo, che sarà operato per due fratture alla mandibola riportate dopo il duro scontro con il portiere Fabio nel derby carioca contro il Fluminense.

Il difensore classe 1991 era entrato in campo nei minuti finali della vittoria per 1-0 nel match di domenica, ma ha rimediato un violento colpo al volto nell'impatto con l'estremo difensore avversario. Secondo lo staff medico del Flamengo, i tempi di recupero si aggirano intorno alle quattro settimane. Una nuova complicazione per la formazione brasiliana, già costretta a rinunciare a Giorgian De Arrascaeta, operato lo scorso 1° ottobre per una frattura al polso sinistro riportata con la nazionale uruguaiana, e a Jorginho, che sarà assente nella gara d'andata per la squalifica rimediata dopo l'espulsione contro l'Independiente del Valle.

Il Flamengo affronterà quindi l'Estudiantes giovedì alle 21:30 a La Plata con diverse assenze pesanti. Il ritorno è in programma una settimana più tardi al Maracanã. Anche gli argentini dovranno fare i conti con alcune defezioni: non saranno disponibili Leandro González Pírez e Tomás Palacios, entrambi squalificati. Per questo motivo il club di La Plata ha ingaggiato Marcos Rojo.