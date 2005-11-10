Ha dell'incredibile quanto accaduto in Bolivia al termine della finale di ritorno della Copa Pacena. A rendersi protagonista di un grave episodio di violenza è stato infatti il direttore di gara, Jordy Aleman, che ha colpito con un pugno al volto Cristian Martinez, portiere argentino del Real Potosì. La partita si era conclusa sullo 0-0, risultato che aveva permesso all'Always Ready di conquistare il trofeo in virtù del successo per 3-1 ottenuto nella gara d'andata.

Le proteste del Real Potosì e il pugno dell'arbitro

Al triplice fischio diversi calciatori della formazione di casa si sono avvicinati alla terna arbitrale per contestare alcune decisioni maturate nel corso dell'incontro. Il confronto tra Martinez e Aleman è rapidamente degenerato, con il direttore di gara che ha sferrato un pugno al portiere, facendolo cadere a terra. La tensione ha reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno scortato l'arbitro e i suoi assistenti fuori dal terreno di gioco.

Aleman rischia una lunga squalifica o la radiazione

Il gesto potrebbe costare carissimo al direttore di gara boliviano, che rischia una squalifica da uno a tre anni o, nella peggiore delle ipotesi, la definitiva esclusione dai ruoli arbitrali. Possibili provvedimenti disciplinari anche nei confronti di Martinez per gli insulti rivolti all'arbitro. Sconcertato il capitano del Real Potosì, il difensore colombiano Kevin Villegas, che nel post-partita ha commentato così l'accaduto: “Ma stiamo scherzando? Un arbitro che colpisce il portiere”.