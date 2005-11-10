Assumono una dimensione internazionale i gravi episodi di violenza verificatisi prima della sfida di Europa League tra Olympique Marsiglia e Levski Sofia. La tensione sugli spalti del Vélodrome è degenerata in violenti scontri tra le due tifoserie, preceduti da provocazioni e saluti nazisti immortalati in alcuni filmati circolati sui social network. Il bilancio fornito dalle autorità francesi è di undici sostenitori bulgari feriti, cinque dei quali hanno necessitato del ricovero in ospedale.

Il Levski Sofia chiede di vietare le partite europee al Vélodrome

L'Olympique Marsiglia ha condannato gli episodi di violenza attraverso un comunicato ufficiale, mentre il direttore esecutivo del Levski Sofia, Daniel Borimirov, ha chiesto che lo stadio francese non ospiti più incontri delle competizioni europee. Dura anche la presa di posizione dell'allenatore della formazione bulgara, Julio Velazquez, che ha definito quanto accaduto “patetico per il calcio e ovviamente inaccettabile”.

Interviene la presidente bulgara: chiesta un'indagine alla UEFA

La vicenda ha assunto contorni diplomatici con l'intervento della presidente della Bulgaria, Iliana Iotova: “Le immagini che arrivano da Marsiglia sono scioccanti! Gli attacchi contro i tifosi bulgari sono una macchia su uno degli sport più grandi, che unisce milioni di persone in tutto il mondo”. La presidente ha sollecitato un'indagine delle autorità francesi e della UEFA sulle responsabilità e sulle misure di sicurezza adottate. Il Ministero degli Esteri bulgaro ha inoltre inviato una nota diplomatica alla Francia, mentre il Marsiglia rischia pesanti sanzioni da parte dell'organismo calcistico europeo.