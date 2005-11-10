Dopo la tegola Sulc, Lione in ansia anche per Morton: possibile lungo stop per l'inglese

Dopo Pavel Sulc, che si fermerà per circa quattro mesi a causa di un infortunio al menisco, il Lione rischia di perdere per un lungo periodo anche Tyler Morton. Il centrocampista inglese è alle prese con una pubalgia che ne sta condizionando il rendimento e che ha destato preoccupazione nello staff tecnico.

Il problema fisico si è manifestato chiaramente nella sfida di lunedì contro il PSG, persa dall’OL per 2-0, nella quale Morton è apparso in evidente difficoltà. Ora il club sta valutando tutte le opzioni possibili, compresa quella chirurgica: "Il nostro reparto medico sta studiando la soluzione migliore per Tyler. Dovrà consultare uno specialista", ha spiegato Paulo Fonseca in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Angers.

L’allenatore portoghese ha poi aggiunto: "Dopo questo consulto capiremo quale sarà la strada migliore, se un intervento chirurgico o la prosecuzione del protocollo attuale. Vedremo. Se c’è il rischio di un’assenza lunga? Sì". Una situazione delicata per il Lione, che attende ora il responso medico per stabilire i tempi di recupero del centrocampista arrivato in prestito dal Liverpool.