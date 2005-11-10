Il Brighton batte il City e sogna il titolo? Verbruggen: "Siamo alla nona, andiamo avanti"

Il portiere del Brighton, Bart Verbruggen, ha parlato a Sky Sport dopo il successo per 0-1 ai danni del Manchester City: "Sensazione incredibile. Siamo andati in vantaggio per 1-0 e poi, negli ultimi 30-40 minuti, abbiamo dovuto resistere fino alla fine perdendo completamente il controllo della partita. L'allenatore ci ha detto stamattina che dovevamo dare il massimo ed è quello che abbiamo fatto. Sono felicissimo di avercela fatta e non vedo l'ora di festeggiare con i ragazzi".

Sulla possibilità che il Brighton sia in corsa per il titolo: "Siamo alla nona giornata, quindi non proprio. Affronteremo una partita alla volta. Vedremo cosa succederà, perché abbiamo ancora molte partite da giocare. Ogni giorno ci concentriamo su ciò che ci aspetta e sul compito che dobbiamo svolgere. Continueremo a farlo e vedremo dove ci porterà la stagione. Siamo contenti di come stiamo giocando: non solo dei risultati, ma anche del nostro stile di gioco. Dobbiamo continuare a sviluppare questo stile e questa determinazione e possiamo fare grandi cose".

Sulla porta inviolata: "Difficile individuare un solo aspetto, ma la mentalità vincente per non subire gol è stata fondamentale: abbiamo lavorato sodo. Il numero di giocatori messi in campo oggi è stato incredibile e va dato merito a tutti i ragazzi e allo staff per l'impegno profuso nel mantenere la porta inviolata. Speriamo di poter ripetere l'impresa molte altre volte".

Alla domanda se questa fosse una delle sue migliori prestazioni personali, ha risposto: "Non lo so, è stata una bella partita per tutti noi. Sono contento di aver aiutato la squadra e di aver fatto delle parate importanti, ma non sono stato l'unico. Credo che ci siano stati anche quattro o cinque tiri bloccati in modo incredibile. Uno sforzo collettivo da parte di tutti. Festeggiamo e andiamo avanti".