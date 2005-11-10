Liga Portugal, il Porto strapazza l'Estoril: vetta sempre più in mano alla squadra di Farioli
Paolo Lora Lamia
Il sabato di calcio portoghese, aperto dal 2-1 con il Moreirense ha avuto la meglio sull'Estrela Amadora, si chiude con l'ennesima dimostrazione di forza del Porto. La squadra di Farioli fa secco l'Estoril con un 4-0 che non ammette repliche, allungando a +8 sul Benfica che però scenderà in campo lunedì. Froholdt sblocca dopo 4 minuti, poi nella ripresa il poker viene completato dalle marcature di Sainz, Silva e Veiga. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata.
Il programma della 10^ giornata in Primeira Liga portoghese:
Venerdì 30 ottobre
Casa Pia-Sporting 0-2
Sabato 31 ottobre
Moreirense-Estrela Amadora 2-1
Porto-Estoril 4-0
Domenica 1 novembre
Arouca-Nacional 16.30
Academico Viseu-Rio Ave 19.00
Maritimo-Santa Clara 19.00
Braga-Famalicao 21.30
Lunedì 2 novembre
Benfica-Alverca 21.15
Gil Vicente-Guimaraes 21.15
La classifica di Primera Liga
1. Porto 30 punti (10 partite giocate)
2. Benfica 22 (9)
3. Sporting CP 21 (10)
4. Santa Clara 18 (9)
5. Arouca 17 (9)
6. Academico Viseu 17 (9)
7. Gil Vicente 14 (9)
8. Moreirense 14 (10)
9. Braga 11 (9)
10. Alverca 11 (9)
11. Famalicao 10 (9)
12. Estrela 10 (10)
13. Guimaraes 8 (9)
14. Maritimo 8 (9)
15. Nacional 7 (9)
16. Rio Ave 7 (9)
17. Casa Pia 7 (10)
18. Estoril 2 (10)