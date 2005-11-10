In Galles c'è un arbitro da record che ha 78 anni: "E pensare che volevo smettere a 16"

Ci sono carriere che sembrano non avere una data di scadenza. È il caso di Ken Wright, arbitro gallese di 78 anni che continua a scendere in campo dopo ben 63 stagioni consecutive. Dal 1964 a oggi ha diretto oltre 5000 partite, un numero impressionante che lo rende l'arbitro di calcio maschile in attività da più tempo al mondo. E, nonostante l’età, il fischietto gallese non sembra avere alcuna intenzione di appendere il cartellino al chiodo.

Tutto iniziò quasi per caso

La sua avventura nel mondo arbitrale è nata quando aveva appena 16 anni. Fu il suo insegnante di educazione fisica a mettergli per la prima volta un fischietto in mano, affidandogli la direzione di una partita scolastica. Al termine dell’anno arrivò anche il consiglio che avrebbe cambiato la sua vita: "Wrighty, non sei buono come calciatore. Non ce la farai mai. Perché non provi ad arbitrare?". Wright raccolse la sfida, anche se il primo appuntamento ufficiale fu tutt’altro che incoraggiante.

L’esordio nella Swansea Senior League fu infatti un autentico battesimo del fuoco: una partita terminata 13-4, sotto una pioggia incessante e con il freddo a rendere tutto ancora più complicato. Non mancarono nemmeno le proteste dei giocatori, tanto che Wright pensò immediatamente di lasciar perdere: "Sono tornato a casa bagnato fradicio e ho detto: 'Beh, la mia carriera da arbitro è finita'". Invece fu soltanto l'inizio. Da allora non si è più fermato, arrivando persino a dirigere sette partite in appena sei giorni. Oggi, dopo più di sei decenni, è ancora lì.