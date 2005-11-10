Liverpool-Manchester United, è in Premier League lo show. Per l'undicesima giornata di campionato inglese ci sarà il debutto in panchina Red Devils di Mauricio Pochettino, che ha preso il posto dell'esonerato Michael Carrick e propone novità in termini di scelte, ma a partire dai padroni di casa di Anfield coach Andonin Iraola conta sul 18enne Rio Ngumoha titolare, sostituendo Cody Gakpo. Jeremie Frimpong rientra dopo l'infortunio, tuttavia inizierà dalla panchina.

Le scelte di Poch

La prima formazione del Manchester United di Mauricio Pochettino presenta tre cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato 4-4 contro l'Aston Villa prima della sosta per le nazionali. Entrano tutti dal primo minuto Matthijs de Ligt, Lisandro Martinez e Patrick Dorgu: chance enorme per l'ex difensore della Juventus, all'ultima discesa in campo titolare risalente lo scorso 21 ottobre nel bruttissimo ko con il Como in Champions League. Spazio anche all'ex Lecce non da terzino destro (c'è Yoro), ma come esterno alto con il capitano Bruno Fernandes dall'inizio e Cunha al suo fianco per supportare Mbeumo là davanti.

Le formazioni ufficiali

Liverpool (4-2-3-1): Alisson, Van Dijk, Jacquet, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Barcola, Araujo, Ngumoha.

A disposizione: Mamardashvili, Gomez, Chiesa, Tsimikas, Munoz, Frimpong, Nyoni, McConnell, Koumas.

Allenatore: Andoni Iraola.

Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Yoro, De Ligt, Martinez, Dalot; Tielemans, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Dorgu; Cunha.

A disposizione: Heaton, Heaven, Maguire, Mazraoui, Andrey Santos, Mount, Amad, Lacey, Zirkzee.

Allenatore: Mauricio Pochettino.