Una rimonta spettacolare, tre punti pesantissimi e nuove polemiche arbitrali. Il Barcellona supera 3-2 il Villarreal al Camp Nou dopo essere finito sotto di due reti nei primi minuti di gioco. Un avvio disastroso per la squadra di Hansi Flick, protagonista di un primo tempo decisamente sottotono, prima della reazione nella ripresa trascinata da Pedri e Lamine Yamal. Il successo permette ai blaugrana di portarsi a tre punti di vantaggio sul Real Madrid e a otto sull'Atlético Madrid, in attesa dell'impegno dei Colchoneros. Nel finale non mancano le tensioni, con le espulsioni di Pau Navarro e Fermin Lopez.

Comesaña attacca: “Barcellona e Real Madrid esercitano una pressione immensa sugli arbitri”

Al termine della partita, il centrocampista del Villarreal Santi Comesaña ha contestato duramente la direzione arbitrale ai microfoni di DAZN: “Il primo gol del Barça ci ha distrutti psicologicamente. Gulacsi non ha nemmeno toccato la palla e l'arbitro ha concesso un calcio d'angolo. È successa la stessa cosa al Bernabéu. La pressione che Barça e Real Madrid esercitano sugli arbitri è immensa. Nel primo tempo, sette giocatori del Barça hanno protestato intorno all'arbitro. E questo ha fatto la differenza”. Il giocatore ha poi aggiunto: “Nel secondo tempo, l'arbitro ha iniziato a distribuire cartellini. Ha fischiato quattro falli di fila, molto dubbi. Poi, il calcio d'angolo quando avrebbe dovuto dare un rinvio dal fondo”.