Premier League, crolla il Brighton a sorpresa: 2-0 dell'Hull City, l'Arsenal così scappa a +6
Yvonne Alessandro
L'Hull City ha vinto a sorpresa per 2-0 contro il Brighton in casa, in una partita valida per l'11ª giornata della Premier League 2026. Una doppietta di McBurnie allo stadio MKM Stadium permette di raggiungere i 14 punti, collocandosi all'11ª posizione, mentre i Seagulls restano insabbiati a 22 punti, rallentando la corsa in campionato alla 2ª posizione in classifica. Così l'Arsenal completa un allungo di +6 in vetta al campionato.
Il programma di Premier League
Sabato 21 novembre
Manchester City - Fulham 1-1
Coventry - Crystal Palace 3-2
Tottenham - Ipswich 2-0
Chelsea - Leeds 1-4
Aston Villa - Sunderland 0-0
Bournemouth - Nottingham Forest 2-0
Newcastle - Arsenal 2-2
Domenica 22 novembre
Hull City - Brighton 2-0
Liverpool - Manchester United ore 17:30
Lunedì 23 novembre
Brentford - Everton ore 21:00
La classifica
1. Arsenal – 28 punti (11 partite giocate)
2. Brighton – 22 punti (11)
3. Manchester City – 22 punti (11)
4. Bournemouth – 18 punti (11)
5. Liverpool – 18 punti (10)
6. Leeds – 17 punti (11)
7. Everton – 16 punti (10)
8. Chelsea – 16 punti (11)
9. Tottenham – 15 punti (11)
10. Brentford – 14 punti (10)
11. Hull – 14 punti (11)
12. Aston Villa – 14 punti (11)
13. Newcastle – 13 punti (11)
14. Coventry – 12 punti (11)
15. Fulham – 11 punti (11)
16. Ipswich – 11 punti (11)
17. Nottingham – 9 punti (11)
18. Sunderland – 9 punti (11)
19. Manchester Utd – 8 punti (10)
20. Crystal Palace – 7 punti (11)