Gerrard: "Jacquet è il futuro, lo vedo come perfetto sostituto di Van Dijk

Steven Gerrard non ha dubbi: Jeremy Jacquet ha tutte le carte in regola per raccogliere l'eredità di Virgil van Dijk al centro della difesa del Liverpool. Trasferitosi ad Anfield per una cifra vicina ai 60 milioni di sterline a gennaio prima di completare la scorsa stagione in prestito al Rennes, il ventunenne difensore francese si è inserito con straordinaria personalità nei meccanismi del nuovo allenatore Andoni Iraola. Sempre presente in questo avvio di stagione, il centrale ha già contribuito in maniera determinante a collezionare tre clean sheet nelle prime cinque giornate di Premier League, conquistando addetti ai lavori e tifosi Reds.

Parola di capitano: Jacquet è l'uomo del futuro

L'impatto del classe 2005 ha stregato l'ex storico capitano dei Reds, che ha speso parole di grande stima per il giovane talento: "Lo adoro, mi ha impressionato fin dalle prime amichevoli estive. Ha una grande freddezza, una struttura fisica fantastica e un'ottima mobilità. C'è ancora un minimo di asperità nel suo gioco, ma ha tutti i margini per raggiungere un livello superiore. Credo che tra uno o due anni sarà il sostituto ideale per Virgil, perché ha già contribuito enormemente a blindare la linea difensiva".