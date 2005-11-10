Genoa, Frendrup: "E' una vittoria importante, ma pensiamo gara per gara"

17.28 - Al termine del match contro la Fiorentina, il centrocampista del Genoa Morten Frendrup parlerà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

18.00 - Inizia la conferenza stampa di Morten Frendrup.

Vi siete levati un po' un peso?

"E' una vittoria importante sotto tutti i punti di vista. Abbiamo raggiunto i tre punti ma la stagione è lunga e dobbiamo pensare gara per gara".

L'importanza di aver giocato tanto per il mister.

"Quando andiamo in campo diamo sempre tutto e cerchiamo sempre di rimanere uniti".

Come ti sei trovato col cambio di modulo?

"Molto bene. In estate sono arrivati tanti nuovi giocatori e penso si siano integrati molto bene nel gruppo. Le sensazioni sono positive".

18.03 - Termina la conferenza stampa di Morten Frendrup.