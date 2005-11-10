Lambrughi non vuole smettere: è vicino alla firma con il Bellinzona in Svizzera

A 39 anni il difensore Alessandro Lambrughi non ha intenzione di lasciare il calcio giocato ed è pronto a ripartire da un'esperienza all'estero dopo l'addio in estate alla Pergolettese con cui dal 2021 aveva collezionato ben 148 presenze con due reti. Come riferito da Tuttoc.com il classe '87, che negli ultimi anni si è spostato al centro della difesa, avrebbe trovato un accordo con il Bellinzona, club che milita in Promotion League (la terza serie) in Svizzera. Il giocatore dovrebbe sottoscrivere un contratto fino al termine del 2026 con opzione per altri sei mesi.