Roma, i convocati per il Como: Vasquez torna in lista, out Svilar. C'è anche Pellegrini
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 17:27Serie A
autore Giacomo Iacobellis
10.10.2026 17:27Serie A
Il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha perso per infortunio il suo portiere titolare a causa di una frattura del mignolo del piede.
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Mister Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Como-Roma, gara valida per la sesta giornata di Serie A. Di seguito tutti i giocatori a disposizione del tecnico giallorosso, con la novità Vasquez tra i portieri, reintegrato in lista dopo l'infortunio di Svilar.
I convocati di Gasperini per Como-Roma
Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini.
Difensori: Rensch, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi.
Centrocampisti: Pellegrini, De Roon, Koné, Pisilli, Mora.
Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala.
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