Fiorentina, De Gea: "Abbiamo bisogno di imparare ma il calcio non dà tempo"

17.24 - Fra poco il portiere della Fiorentina David De Gea interverrà in conferenza stampa dallo stadio "Ferraris" di Marassi per analizzare il match contro il Genoa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

17.26 - Inizia la conferenza di David De Gea.

Che gara è stata?

E' un campo dove i primi 15-20 minuti sono fondamentali. La pressione non è stata veramente forte e quando giochi in questo stadio è tosto. Abbiamo preso due gol in 20 minuti ed è stata dura. Siamo una squadra giovane, dobbiamo imparare dagli errori di oggi e andare avanti. E' vero che il calcio non ti dà tempo ma questa squadra ha bisogno di imparare".

Cosa serve nelle prossime gare?

"Giocare contro le squadre più forti è più facili. Quando giochi con una squadra che vuole il pallone penso che siamo una squadra forte. Abbiamo partite contro grandi squadre e da domani dobbiamo iniziare a lavorare".

Ma è solo questione di tempo?

"Abbiamo bisogno di tempo, non è facile per i giocatori che sono arrivati all'ultimo dalle nazionali. Siamo sì giovani ma abbiamo fatto partite di buon livello. Non sono preoccupato vedendo come si allena la squadra. Sono sicuro che arriveranno le partite dove faremo punti e daremo gioia ai tifosi".

Come si comporta il capitano con i ragazzi?

"Per me essere capitano è essere un esempio a volte anche senza parlare ma con il modo di lavorare. Ci sono partite in cui poi non bisogna parlare a caldo, dipende dal momento ma bisogna essere sempre lì e dare l'esempio".

17.29 - Termina la conferenza stampa di David De Gea.