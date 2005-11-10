Pomeriggio iniziato malissimo per Manuel Neuer e da favola per Robin Fellhauer. Il centrocampista dell'Augsburg ha scolpito il proprio nome nella storia del calcio tedesco mettendo a segno il gol più rapido mai registrato nella storia della Bundesliga durante la sfida casalinga contro il Bayern Monaco.

Otto secondi per la storia: errore di Neuer e record infranto

Il clamoroso episodio si è consumato immediatamente dopo il fischio d'inizio dei bavaresi. Sul retropassaggio indirizzato verso Manuel Neuer, l'esperto portiere tedesco ha sbagliato la misura del disimpegno, facendosi intercettare il pallone da Fellhauer: il mediano dell'Augsburg non si è fatto pregare e ha depositato con freddezza la palla in rete. La lega tedesca ha ufficialmente confermato il tempo del gol in appena otto secondi.

Con questa marcatura lampo, Fellhauer cancella il precedente primato condiviso da Karim Bellarabi e Kevin Volland, che resisteva da oltre un decennio:

Robin Fellhauer (Augsburg): 8 secondi (vs Bayern Monaco, 2026/27)

Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen): 9 secondi (stagione 2014/15)

Kevin Volland (Hoffenheim): 9 secondi (stagione 2015/16)