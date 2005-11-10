Il Genoa si rialza, De Rossi: "Sentita la fiducia della società con i carboni ardenti accesi"

Dopo la sfida tra Genoa e Fiorentina, terminata 2-1 in favore del Grifone, ai microfoni di DAZN è intervenuto Daniele De Rossi: "NElle precedenti partite gli altri hanno fatto punti. Da oggi parte il campionato del Genoa, però nel finale potevamo prendere il pareggio della Fiorentina e non avrebbero rubato nulla. Nella stessa sostanza, anche in altre partite potevamo fare più punti. La cosa positiva è che ho dei ragazzi seri e legati al proprio lavoro. Spendo una parola per Diego Lopez e Blazquez: quando ci sono i carboni ardenti e le forche fuori, lì vedi se riesci a dimostrare pazienza a chi pensa che se la meriti. Quindi sono contento anche per loro".

Dopo il gol la squadra si è abbassata subito.

"Quando c'è tensione, l'ansia ti porta ad abbassarti. Dopo il gol fatto, ci siamo subito abbassati: dobbiamo cercare di levarci questa pressione e sfruttare questa abilità di giocare alla nostra maniera. Tanti ragazzi hanno bisogno di staccare, alcuni sono tornati dalla sosta sostenendo dei fusi orari particolari. L'avversario è stato molto forte".

Nel finale c'è stato un abbraccio importante con El Shaarawy.

"C'è stato uno scarico di tensione, è un lavoro tosto perché vogliamo farlo bene. Poi pensi di averlo fatto bene e non raccogli, poi fai lo stesso lavoro e raccogli punti. Ogni palla che toccava un giocatore della Fiorentina nel finale, c'era la paura di prendere gol. Ho piacere a venire al campo e faccio fatica a scegliere gli undici titolari".

Florenzi in tribuna e avete vinto di nuovo.

"Abbiamo capito l'utilità di Florenzi in questo mondo [ride ndr]. Scherzo, ma è come se fosse un mio giocatore. Poi io non credo alla cabala ma proveremo a portarlo spesso in tribuna".