Giuliano Simeone spinge Julian Alvarez: "Merita di indossare la 10 dell'Argentina"

Chi indosserà la maglia numero 10 della Nazionale argentina? Ë uno dei temi più discussi in vista del nuovo ciclo, perché i prossimi saranno i primi impegni senza Lionel Messi. Tra i giocatori della Selección che hanno già indicato un possibile erede c’è anche Giuliano Simeone, convinto che l'onore e l'onere debba essere affidato a Julian Alvarez.

L’attaccante dell’Atletico Madrid, dopo la sconfitta contro il Barcellona in cui proprio Alvarez gli aveva fornito l’assist per il gol che aveva illuso i colchoneros, ha sostenuto pubblicamente la candidatura del compagno. "Se Julián se la sente di indossare la 10 in Nazionale gli starebbe perfettamente", ha dichiarato a ESPN.

"Ha tutte le qualità per portarla"

Il figlio di Diego Simeone ha spiegato anche i motivi della sua scelta, sottolineando il valore tecnico e umano dell’ex Manchester City: "È un giocatore straordinario, con tantissima qualità. Fa giocare la squadra, lavora molto anche in fase difensiva, segna ed è completo. Non mi sorprenderei affatto se fosse lui a indossarla". Una posizione già espressa anche da Cristian Romero, che aveva indicato Alvarez come il profilo ideale per raccogliere il pesante testimone lasciato da Messi.

L'eredità di Messi e il futuro dell'Albiceleste

Simeone ha poi parlato del nuovo percorso dell’Argentina senza il suo capitano: "Leo è un giocatore straordinario, il migliore della storia. La sua assenza si farà sentire perché è sempre stato la nostra guida, ma dobbiamo continuare il suo lascito e ciò che ci ha insegnato". Per il classe 2002 sarà fondamentale mantenere lo spirito costruito negli ultimi anni: "Ci ha aiutato a creare un gruppo forte, con grande intensità. Continueremo a lavorare affinché la sua eredità resti ai massimi livelli".