Arrivano gli "S-Urinals": i club monitorano la forma dei giocatori attraverso orinatoi smart

Dal Barcellona al Manchester City, passando per Arsenal, Monaco e Aston Villa: sempre più grandi club stanno puntando su una nuova tecnologia per ottenere un vantaggio anche dai dettagli più piccoli. Si chiamano "S-Urinals" e sono orinatoi intelligenti sviluppati dalla startup spagnola Kamleon.

Il sistema consente di analizzare alcuni dati presenti nelle urine, con l’obiettivo principale di valutare il livello di idratazione dei calciatori e intervenire immediatamente in caso di problemi.

Dati in tempo reale per migliorare la prestazione

"Il vantaggio del feedback in tempo reale permette un’azione immediata. L’idratazione è molto dinamica, quindi ha senso intervenire subito e non il giorno dopo, quando i dati sono già stati analizzati", ha spiegato Jordi Ferre, amministratore delegato di Kamleon. Il funzionamento è semplice: sopra ogni orinatoio è presente uno schermo touch dove il giocatore può scegliere se utilizzare il sistema in modo anonimo oppure collegarlo al proprio profilo. In pochi secondi vengono raccolti e analizzati diversi parametri, confrontati con i dati precedenti.

La nuova frontiera della medicina sportiva

I sensori misurano peso specifico dell’urina, colore, volume e concentrazione degli elettroliti. Il calciatore riceve un punteggio da 1 a 100 e un’indicazione visiva attraverso tre colori: verde, giallo o rosso. Le informazioni arrivano poi allo staff tecnico, che può suggerire interventi personalizzati su quantità e frequenza dei liquidi da assumere. Alcuni club hanno persino introdotto classifiche interne tra i giocatori. La tecnologia è già utilizzata anche in NBA, NFL e ciclismo.