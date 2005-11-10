Tom Brady lascia il Birmingham City: il club lo ringrazia per l'impegno negli ultimi 3 anni

Con una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, il Birmingham City ha voluto esprimere la propria riconoscenza nei confronti di Tom Brady, la leggenda della NFL protagonista negli ultimi tre anni anche fuori dal football americano grazie al suo coinvolgimento nel progetto del club inglese.

"Il Birmingham City Football Club desidera esprimere la sua sincera gratitudine a Tom Brady per il suo coinvolgimento e il suo costante sostegno al club nel corso degli ultimi tre anni", si legge nel comunicato.

Un'eredità da raccogliere

Il club ha inoltre sottolineato l'importanza del contributo dell'ex quarterback, evidenziando il valore della sua esperienza e della sua mentalità vincente: "È stato davvero straordinario poter contare su una figura con l'esperienza e la passione di Tom al fianco del club. Il Birmingham City continuerà a costruire su queste basi, dal lavoro quotidiano al centro sportivo fino alle iniziative dedicate alla comunità di Birmingham", conclude la nota.

Con l'addio di Brady termina così una collaborazione che aveva attirato grande attenzione e contribuito ad accrescere la visibilità del club inglese, deciso ora a proseguire il proprio percorso facendo tesoro dell'impronta lasciata dall'ex campione della NFL.