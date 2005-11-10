Marsiglia, la DNCG torna a vigilare sul mercato: ombre sul futuro in un momento positivo

L’Olympique Marsiglia si prepara a un nuovo confronto con la DNCG. Il club francese sarà ascoltato a inizio dicembre dall’organo di controllo finanziario del calcio transalpino, che chiede alla proprietà di proseguire sulla linea del risanamento economico già avviata da Frank McCourt.

La società aveva ricevuto in estate un controllo sulla massa salariale e sui costi del mercato, con alcuni obiettivi da rispettare entro la fine della sessione estiva. Traguardi non completamente raggiunti, come ammesso dal presidente Stéphane Richard, che aveva comunque sottolineato gli sforzi compiuti per ridurre il peso degli ingaggi.

Nuove cessioni all’orizzonte

La DNCG ora vuole ulteriori garanzie e l’OM potrebbe essere costretto a intervenire ancora sul mercato invernale. La dirigenza non intende creare casi nello spogliatoio né mettere giocatori fuori rosa, ma alcune partenze potrebbero diventare necessarie. Sotto osservazione ci sono soprattutto gli elementi con stipendi elevati o con maggiore valore sul mercato, come Pierre-Emile Hojbjerg e Igor Paixao. La possibile perdita di giocatori importanti preoccupa anche Bruno Genesio, che dispone già di una rosa non particolarmente ampia e che ha fatto i proverbiali salti mortali per portare serenità e risultati dopo un inizio deludente.

La linea di McCourt resta chiara

Dietro questa politica di austerità c’è la volontà di McCourt di evitare nuovi squilibri finanziari. Il proprietario americano non avrebbe fornito, come negli anni passati, garanzie personali per coprire eventuali perdite. La società continua a difendere il percorso intrapreso, ma il prossimo appuntamento con la DNCG sarà un passaggio fondamentale per capire quanto margine avrà l’OM nei prossimi mesi.