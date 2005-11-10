Egitto, retroscena Hossam Hassan: il CT esonerato dopo la lite tra le sue due ex mogli

L’avventura di Hossam Hassan sulla panchina dell’Egitto è terminata qualche giorno fa. La federazione ha annunciato ufficialmente la fine del rapporto con il commissario tecnico e con tutto il suo staff, spiegando che la decisione è arrivata dopo un’attenta valutazione degli ultimi avvenimenti e del loro impatto sull’immagine della nazionale.

"Dopo aver analizzato tutte le circostanze e gli eventi degli ultimi giorni, così come le loro conseguenze e l’impatto negativo sull’immagine positiva e sulla stabilità della nostra selezione, il consiglio direttivo ha deciso, nell’ambito delle proprie responsabilità, di ringraziare l’allenatore Hossam Hassan e tutto il suo staff e porre fine al suo ciclo", ha comunicato la federazione.

La lite tra le due mogli e il malore del CT

Alla base delle tensioni ci sarebbe anche un episodio davvero incredibile che aveva fatto molto discutere nei mesi scorsi. Hassan era stato ricoverato dopo essere svenuto in seguito a una violenta discussione tra le sue due mogli all’interno del bar di un hotel. La lite sarebbe rapidamente degenerata, con urla, oggetti lanciati e anche una colluttazione fisica tra le due donne. Il tecnico, presente durante l’accaduto, avrebbe accusato un malore a causa dello stress e dello spavento, rendendo necessario il trasferimento in ospedale.

Un ciclo chiuso dopo il Mondiale

Hossam Hassan, ex attaccante molto apprezzato in patria, aveva guidato l'Egitto ai Mondiali 2026, un'avventura terminata tra le polemiche dopo la sconfitta contro l'Argentina. La federazione ha scelto di interrompere il progetto, dopo avergli rinnovato il contratto in un primo momento, ritenendo necessario un cambio per tutelare la stabilità e la reputazione della selezione.