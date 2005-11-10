Dirk Kuyt riparte dall’Olanda e dalle origini? L’Utrecht potrebbe affidagli la panchina

Dirk Kuyt potrebbe avere presto una nuova occasione da allenatore, proprio laddove è cominciata la sua carriera da calciatore. Dopo la fine del rapporto con il Fenerbahce, che ha scelto Emre Belozoglu come nuovo tecnico, l’ex nazionale olandese è finito nel mirino dell’Utrecht. Il club olandese avrebbe avviato i primi contatti per valutare la possibilità di affidargli la guida della squadra.

L’Utrecht pensa a Kuyt per la svolta

Secondo quanto riportato dalla stampa olandese, la dirigenza dell’Utrecht vorrebbe incontrare il classe 1980 per discutere del progetto e capire la sua disponibilità. La decisione definitiva sul nuovo allenatore dovrebbe arrivare proprio dopo questo confronto; la squadra, attualmente ferma a 12 punti in classifica e appena sopra la zona retrocessione, è reduce da tre partite senza vittorie sotto la gestione di Correia e durante la sosta per le nazionali starebbe valutando un cambio in panchina.

Un percorso già avviato da tecnico

Per Kuyt si tratterebbe di un ritorno in patria dopo diverse esperienze nel ruolo di allenatore. L’ex attaccante del Liverpool ha iniziato come collaboratore al Quick Boys, prima di guidare il Feyenoord Under 19, l’ADO Den Haag e il Dordrecht. Ora l’Utrecht potrebbe rappresentare una nuova sfida per un tecnico ancora alla ricerca della definitiva consacrazione.