Nottingham Forest, Gibbs-White al centro del mercato: ci pensa seriamente l'Aston Villa

Il futuro di Morgan Gibbs-White potrebbe infiammare il prossimo mercato estivo. Secondo quanto riportato da TEAMtalk, l’Aston Villa avrebbe messo nel mirino il fantasista del Nottingham Forest, mentre al City Ground cresce la preoccupazione di poter perdere uno dei propri gioielli più preziosi.

Il 26enne, nazionale inglese, è stato ancora una volta tra i migliori della stagione dei Reds, con cinque gol in 22 presenze in Premier League. Leadership, qualità tra le linee e capacità di creare occasioni lo hanno reso un punto fermo, ma il rendimento individuale non sta bastando a garantire tranquillità al club.

Il Nottingham Forest occupa infatti il 17° posto in classifica dopo 25 giornate, con 26 punti frutto di sette vittorie, cinque pareggi e 13 sconfitte. La differenza reti di -13 li tiene appena sopra la zona retrocessione, alimentando il timore di una discesa in Championship.

La scorsa estate il club aveva blindato Gibbs-White con un rinnovo fino al 2028, in quello che è stato definito un contratto record a livello salariale. Una scelta arrivata dopo che il Tottenham Hotspur aveva attivato una clausola rescissoria da 60 milioni di sterline nel luglio 2025, salvo poi vedere il giocatore scegliere di restare al City Ground.

Tuttavia, il prolungamento non ha spento del tutto le speculazioni, anche alla luce delle pressioni finanziarie e delle regole su profitti e sostenibilità (PSR) che continuano a pesare sul club. Secondo indiscrezioni, in caso di retrocessione l’interesse di diverse squadre di Premier aumenterebbe sensibilmente, rendendo la partenza del centrocampista “quasi certa”.

L’Aston Villa, protagonista di un’ottima stagione e in piena corsa per un posto europeo sotto la guida di Unai Emery, considera Gibbs-White un profilo ideale: duttilità, visione di gioco e capacità di incidere nei momenti chiave lo rendono perfettamente in linea con le ambizioni del club di Birmingham, che starebbe monitorando la situazione con grande attenzione.