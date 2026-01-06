Quanto mi costi: ecco quanto il Manchester United dovrà dare ancora ad Amorim
Disoccupato, ma ricco. Ruben Amorim lascerà il Manchester United consolandosi con 11 milioni. Secondo quanto riporta talkSPORT, il tecnico portoghese riceverà tal compenso a seguito della rottura del contratto che aveva scadenza fino a giugno 2027.
Amorim finisce in una lunga lista di tecnici arrivati con grandi aspettative e finiti nel tritacarne dal 2013 a oggi. Dalla fine dell'era Ferguson si contano 10 allenatori, comprendendo anche i traghettatori. Stando alle stime del media inglese, il Man United avrebbe speso 60 milioni in buonuscite. Con José Mourinho che ha percepito il risarcimento più cospicuo.
Corsa ora al successore, nel frattempo Darren Fletcher sarà il traghettatore che siederà in panchina a Burnley. Prende quota il nome di Ole Gunnar Solkjaer, che aveva già guidato la squadra da dicembre 2018 a novembre 2021 risultando il secondo tecnico con più panchine nell'era post-Ferguson: ben 137. Più longevo di lui, se pur di poco, José Mourinho a quota 144.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.