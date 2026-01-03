Il Valencia sempre più inguaiato: 4-1 dal Celta Vigo, la situazione in Liga
Nel primo match di questo sabato nella Liga spagnola il Celta Vigo ha superato 4-1 il Valencia. Doppietta di Borja Iglesias al 33' (su calcio di rigore) ed al 59', poi momentaneo 2-1 di Pepelu al 70', ma El-Abdellaoui all'83' e Hugo Alvarez al 94' arrotondano il risultato per la squadra di Claudio Giraldez.
Valencia che dunque inizia nel peggiore dei modi questo 2026, rimanendo pienamente invischiata nella lotta salvezza, al terz'ultimo posto. Vediamo di seguito i risultati delle gare già giocate in questa 18^ giornata e la classifica aggiornata.
Il programma della 18^ giornata de LaLiga
Venerdì 2 giugno
Rayo Vallecano - Getafe 1-1
Sabato 3 giugno
Celta Vigo - Valencia 4-1
Osasuna - Athletic Club ore 16:15
Elche - Villarreal ore 18:30
Espanyol - Barcellona ore 21:00
Domenica 4 gennaio
Siviglia - Levante ore 14:00
Real Madrid - Real Betis ore 16:15
Alaves - Real Oviedo ore 18:30
Maiorca - Girona ore 18:30
Real Sociedad - Atletico Madrid 21:00
La classifica de LaLiga
Barcellona – 46 punti (18)
Real Madrid – 42 punti (18)
Atlético Madrid – 37 punti (18)
Villarreal – 35 punti (16)
Espanyol – 33 punti (17)
Betis – 28 punti (17)
Celta Vigo – 26 punti (18)
Athletic Bilbao – 23 punti (18)
Elche – 22 punti (17)
Getafe – 21 punti (18)
Siviglia – 20 punti (17)
Rayo Vallecano – 19 punti (18)
Osasuna – 18 punti (17)
Mallorca – 18 punti (17)
Alavés – 18 punti (17)
Real Sociedad – 17 punti (17)
Valencia – 16 punti (17)
Girona – 15 punti (17)
Real Oviedo – 11 punti (17)
Levante – 10 punti (16)