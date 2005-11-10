Karius è rinato, ora ci pensa il club migliore della Bundesliga: c'è il Bayern sull'ex Liverpool

Dalla notte amara di Kiev al possibile ritorno ai vertici del calcio tedesco. Loris Karius è tornato protagonista e il suo percorso di rinascita potrebbe portarlo nuovamente in un top club: il Bayern Monaco starebbe infatti valutando il suo ingaggio.

Il portiere classe 1993, rimasto nell’immaginario collettivo per gli errori commessi nella finale di Champions League 2018 persa dal Liverpool contro il Real Madrid, ha lentamente ricostruito la propria carriera fino a diventare un punto di riferimento dello Schalke.

Ritorno in Bundesliga da protagonista

Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, il Bayern starebbe pensando a Karius come soluzione d’esperienza tra i pali per rimpiazzare Manuel Neuer. A 33 anni, il portiere è legato allo Schalke fino al 2028 e ha già dimostrato di poter competere ad alto livello: a inizio stagione è stato il primo portiere a mantenere la porta inviolata contro il Bayern Monaco dopo ben 60 partite, contribuendo allo 0-0 ottenuto dallo Schalke.

"Volevo riportare il club in alto"

Karius ha raccontato così la sua sfida personale: "Questo era il mio obiettivo fin dall’inizio: riportare il club e me stesso nella massima serie. Sono arrivato con questa visione e credo che alla fine sarà una grande storia". Il portiere aveva ammesso anche i dubbi sul proprio futuro: "Non avevo dubbi sulle mie capacità, ma sulle circostanze: se avrei avuto un’altra occasione e qualcuno avrebbe creduto ancora in me". Ora quella fiducia sembra essere tornata.