L'Arsenal vince 4-1 il North London Derby, City di nuovo a -5. Tudor stecca la prima
Il North London Derby lo stravince l'Arsenal, che rende amarissima la prima di Igor Tudor sulla panchina del Tottenham. La squadra di Arteta trionfa sul campo degli Spurs con un 4-1 nettissimo, che forse mette fine alla mini-crisi dei Gunners e soprattutto ricaccia indietro il Manchester City in classifica (cinque punti di distacco).
Dopo un primo tempo equilibrato, chiuso sull'1-1 grazie al botta e risposta tra Eze e Kolo Muani, nella ripresa sale in cattedra Victor Gyokeres, che segna dopo 2' e poi chiude i conti in pieno recupero. In mezzo anche la doppietta per Eze.
Il programma della 27^ giornata
Sabato 21 febbraio
Aston Villa - Leeds 1-1
Brentford - Brighton 0-2
Chelsea - Burnley 1-1
West Ham - Bournemouth 0-0
Manchester City - Newcastle United 2-1
Domenica 22 febbraio
Crystal Palace - Wolverhampton 1-0
Nottingham Forest - Liverpool 0-1
Sunderland - Fulham 1-3
Tottenham - Arsenal 1-3
Lunedì 23 febbraio
Everton - Manchester United ore 21:00
La classifica di Premier League
1. Arsenal 61 punti (28 gare)
2. Manchester City 56 (27)
3. Aston Villa 51 (27)
4. Chelsea 45 (27)
5. Manchester United 45 (26)
6. Liverpool 45 (27)
7. Brentford 40 (27)
8. Bournemouth 38 (27)
9. Everton 37 (26)
10. Fulham 37 (27)
11. Newcastle 36 (27)
12. Sunderland 36 (27)
13. Crystal Palace 35 (27)
14. Brighton 34 (27)
15. Leeds 31 (27)
16. Tottenham 29 (27)
17. Nottingham Forest 27 (27)
18. West Ham 25 (27)
19. Burnley 19 (27)
20. Wolves 10 (27)