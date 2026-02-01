Real Madrid-Rayo Vallecano, le formazioni ufficiali: Arbeloa schiera Camavinga a sinistra
La domenica di Liga inizia con il derby tra Real Madrid e Rayo Vallecano, con i Blancos chiamati a rispondere al successo di ieri del Barça e gli ospiti a caccia di punti salvezza. Camavinga titolare dal 1' sulla sinistra nella difesa schierata da Arbeloa, che in avanti punta su Mastantuono, Mbappé e Vinicius. Di seguito le formazioni ufficiali:
Real Madrid (4-3-3): Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Camavinga; Guler, Tchouameni, Bellingham; Mastantuono, Mbappé, Vinicius. All. Arbeloa
Rayo Vallecano (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarria; Ciss, Gumbau; Akhomac, Palazon, Garcia; De Frutos. All. Perez
