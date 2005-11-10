Il ko di Svilar e Kean, la protesta dei tifosi della Juve, i 3 punti del Genoa: le top news delle 18

Dagli infortuni di Mile Svilar e Moise Kean alla contestazione dei tifosi della Juventus, passando per l'elezione del nuovo presidente dell'Associazione Italiana Arbitri e il successo del Genoa con la Fiorentina, ecco le principali notizie del pomeriggio di sabato 10 ottobre.

Tegola Svilar per la Roma: out almeno un mese

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Como-Roma, gara valida per la sesta giornata di Serie A. Tra i portieri figura Devis Vasquez, reintegrato in lista dopo l'infortunio di Svilar. "Abbiamo perso Svilar per alcune settimane: ha avuto una frattura da stress in allenamento, sul quinto dito del piede nella parte inferiore. La frattura non è scomposta, ma richiederà un mese almeno di guarigione. Si sta decidendo se mettere una vite, questo lo farà rientrare dopo la sosta. Sarà una tegola, ma nelle stagioni succedono questi imprevisti. Prepareremo Gollini, che avrà modo di tornare importante", è stato l'annuncio del tecnico giallorosso in conferenza.

Il Como perde Kean per una decina di giorni

Cesc Fabregas ha fatto il punto sulle condizioni di Moise Kean, fermato da un infortunio riportato durante gli impegni con la Nazionale contro il Belgio. "Avrà una settimana o 10 giorni di stop, ha preso un colpo importante", ha spiegato il tecnico del Como, sottolineando anche la necessità di migliorare la comunicazione tra Federazione e club. L'attaccante ha giocato 90 minuti prima che gli esami evidenziassero il problema fisico.

Juventus, protesta dei tifosi davanti all'Allianz Stadium

Questo pomeriggio si è tenuta davanti all'Allianz Stadium la protesta dei gruppi organizzati della Juventus contro i provvedimenti adottati dopo i fatti avvenuti a fine maggio, prima del derby della Mole. I tifosi hanno esposto striscioni dai toni duri, tra cui: "Da Last Banner 2019 (Bucci) al derby (Basoccu), stesso modus operandi… stessa mano… stesso schifo", "Tutto per avere promozioni dallo stadio all'ufficio" e "Ma non vi fate schifo". Nel corso della manifestazione, il capo ultras ha ribadito: "Non chiediamo impunità, sappiamo a cosa andiamo incontro, chiediamo giustizia», criticando anche la società: «La società non ci difende mai, però poi vogliono la curva piena".

AIA, Francesco Massini è il nuovo presidente

Francesco Massini è il nuovo presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, eletto al termine dell'Assemblea Generale svoltasi a Roma con voto elettronico. Già vicepresidente vicario dal 2024 al 2026, Massini ha superato Carlo Pacifici al ballottaggio con 461 voti contro 441. Nel nuovo Comitato Nazionale, Michele Affinito sarà vicepresidente vicario e Francesco Carrieri vicepresidente.

Serie A, il Genoa conquista la prima vittoria: Fiorentina agganciata

Il Genoa conquista la prima vittoria in campionato e aggancia in classifica proprio la Fiorentina, che incassa la prima sconfitta da quando Paolo Vanoli è tornato sulla panchina viola. I marcatori sono stati Osmajic, Junior Messias e Vasquez, ma nella porta sbagliata. Ora l'attenzione si sposta su Inter-Parma, con i nerazzurri che hanno l'opportunità di portarsi momentaneamente da soli in testa alla classifica, in attesa delle gare domenicali Como-Roma e Lazio-Monza.