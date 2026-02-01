Fonseca non si ferma più. Il Lione batte il Lille, fa dieci vittorie consecutive e aggancia De Zerbi
Paulo Fonseca ed il suo Lione non si fermano più. Decima vittoria consecutiva per i francesi, che si impongono di misura contro il Lille al termine della gara valevole per la ventesima giornata di Ligue 1. A decidere il match la rete realizzata al 37' dal giovane centrocampista danese Noah Nartey.
Tre punti, realizzati contro una diretta concorrente, che permettono al Lione di agganciare il Marsiglia a 39 punti in piena zona Champions e di mettere sette punti di distanza proprio con il Lille.
Questa la classifica aggiornata.
Lens – 46 (20)
PSG – 45 (19)
Marsiglia – 39 (20)
Lione – 39 (20)
Lilla – 32 (20)
Rennes – 31 (20)
Strasburgo – 30 (19)
Tolosa – 29 (19)
Lorient – 28 (20)
Monaco – 27 (20)
Angers – 23 (19)
Brest – 22 (19)
Paris FC – 21 (20)
Nizza – 21 (19)
Le Havre – 20 (20)
Nantes – 14 (20)
Auxerre – 12 (19)
Metz – 12 (19)