Liverpool, Slot dopo il Forest: "C'è fortuna se segni all'ultimo". Su Ngumoha: "A 17 anni..."

Un finale thrilling in casa del Nottingham Forest, con il gol annullato inizialmente a Mac Allister e le relative polemiche per il fallo di mano ravvisato sebbene la distanza ravvicinata sul rilancio di Ola Aina. Ma alla fine è la caparbietà dello stesso centrocampista argentino a trovare l'1-0 decisivo e rilanciare i Reds appiccicati a Chelsea e Manchester United in classifica. In piena zona Champions. L'allenatore del Liverpool, Arne Slot, ha parlato così ai microfoni di Sky Sports UK: "Se segni all'ultimo minuto c'è sempre una componente di fortuna, ma in questa stagione abbiamo vissuto la situazione opposta moltissime volte. Un pareggio sarebbe stato un risultato più giusto della vittoria per noi", la confessione sincera.

"Se dipendessimo da un solo giocatore le cose non andrebbero bene, ma non è questo il caso. Qualcun altro deve farsi carico del lavoro. Il primo tempo è stato difficile perché il Forest ha giocato bene e ha ottimi calciatori", l'analisi critica del tecnico olandese. "Volevo più controllo sul loro centrocampo. Ho sottolineato quanto avessero giocato bene, mentre noi perdevamo ogni pallone. L'unica fase di gioco positiva è stata la difesa all'interno dell'area. Abbiamo dovuto difendere su molti calci piazzati. Siamo rimasti in partita".

Proseguendo: "Abbiamo preso in mano il match nel secondo tempo, forse perché loro hanno giocato giovedì. Abbiamo segnato due volte e non sarei rimasto scioccato se entrambi i gol fossero stati annullati, ma forse la nostra fortuna sta girando". Oltre a Mac Allister, in cattedra è salito anche Rio Ngumoha, 17enne del vivaio Reds: "Il primo gol è merito suo. Un gran cross sulla testa di Hugo Ekitike, dal quale ti aspetteresti un gol. È stato un ottimo uno contro uno, proprio quello di cui questa partita aveva bisogno. Ha già un ruolo importante per un ragazzo di 17 anni. Questo vi dice quanto sia grande il suo talento".