Man United ancora ko, la reazione a sorpresa dei tifosi: applausi e sostegno a Carrick

La classifica e i risultati raccontano una crisi profonda, la reazione dei tifosi invece è stata sorprendente. Dopo il 2-0 subito sul campo del Chelsea, che ha allungato a nove la serie di partite senza vittorie del Manchester United in tutte le competizioni, la più lunga dal 1988, non è arrivata la contestazione che ci si sarebbe potuti attendere. Quando Michael Carrick si è avvicinato al settore ospiti per ringraziare i sostenitori, il tecnico non è stato fischiato: al contrario, i tifosi hanno risposto cantando il suo nome. Un segnale di vicinanza arrivato proprio mentre la posizione dell'allenatore diventa sempre più delicata e lo United rischia di scivolare in zona retrocessione nel corso del weekend.

I tifosi cantano "United We Love You": applausi anche per Maguire

Il sostegno non è stato riservato soltanto a Carrick. Anche Harry Maguire è stato accolto calorosamente quando si è presentato sotto il settore ospiti insieme al resto della squadra, tra cori e applausi che hanno finito per sovrastare i fischi presenti allo stadio. Dagli spalti si è alzato ripetutamente il coro "United We Love You", quasi a voler separare il sostegno alla squadra dalla delusione per un'altra sconfitta.

Reazione diversa rispetto alla sconfitta col Bournemouth

Un'atmosfera diversa rispetto alla contestazione vissuta a Bournemouth e una reazione tutt'altro che scontata dopo una serata nella quale l'espulsione di Lisandro Martinez e il crollo nella ripresa hanno ulteriormente aggravato la crisi. Carrick resta sotto enorme pressione, ma almeno dai tifosi è arrivato un messaggio chiaro: per il momento, nessun abbandono.