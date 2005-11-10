Chelsea-Man United, formazioni ufficiali: Palestra ed Estevao dal 1'. Carrick si gioca tutto

Giornata delicatissima per Michael Carrick, che si gioca la panchina del Manchester United sul campo del Chelsea. I Red Devils hanno perso tre delle ultime quattro partite, non vincono addirittura dal 10 settembre e occupano il sedicesimo posto in Premier League con appena 7 punti. Carrick cambia tre uomini rispetto alla sconfitta casalinga contro il Bournemouth: tornano dal primo minuto Lisandro Martinez, Matheus Cunha e soprattutto Bruno Fernandes, nuovamente capitano dopo l'esclusione dalla formazione titolare dello scorso fine settimana. Ayden Heaven, Mason Mount e Youri Tielemens partono invece dalla panchina, dove torna anche Kobbie Mainoo dopo aver saltato le ultime quattro partite per infortunio.

Xabi Alonso con Palestra ed Estevao

Nel Chelsea sono quattro le novità scelte da Xabi Alonso rispetto alla formazione schierata mercoledì contro il Liverpool in EFL Cup. La più interessante riguarda Estevao, alla prima da titolare in Premier League in questa stagione. Il brasiliano trova spazio sulla trequarti insieme a Cole Palmer, al rientro dopo la squalifica, e Neto. Entrano nell'undici anche Levi Colwill e Marco Palestra, mentre Malo Gusto e Danny Welbeck si accomodano in panchina. Assente Maxence Lacroix per il problema al bicipite femorale rimediato ad Anfield.

Le formazioni ufficiali di Chelsea-Manchester United

Chelsea (4-2-3-1): Penders; Acheampong, Fofana, Colwill, Palestra; Caicedo, Lavia; Estevao, Palmer, Neto; Rogers. A disposizione: Sharman-Lowe, Barco, Welbeck, Emegha, Quenda, Gusto, Chavarria, Nicoll-Jazuli, Subuloye.

Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Yoro, Maguire, Martinez, Dalot; Santos, Baleba; Amad, Fernandes, Cunha; Mbeumo. A disposizione: Darlow, Mazraoui, De Ligt, Mount, Zirkzee, Tielemens, Heaven, Lacey, Mainoo.