Chi se non Mbappe? Real Madrid-Rayo la decide lui al 99', ma si ferma Bellingham

Il Real Madrid fatica, ma supera il Rayo Vallecano 2-1. Dopo il gol di Vinicius al 15', gli ospiti avevano pareggiato i conti al 49' con la rete di De Frutos. Addirittura al 9' di recupero oltre il novantesimo però ecco la rete della vittoria siglata da Kylian Mbappe, su calcio di rigore. Il Rayo chiude la gara addirittura in 9 contro 11: all'80' è stato espulso Ciss, poi dopo il gol di Mbappe è finito sotto la doccia anche Chavarria.

Brutta notizia per Arbeloa sul fronte infortuni. Al 9° minuto del match, infatti, il centrocampista Jude Bellingham ha avvertito una fitta al bicipite femorale sinistro. L'inglese stava correndo verso la linea di fondo ed è caduto a terra, stringendosi la parte posteriore della gamba.

Con questo successo comunque i blancos si riavvicinano al Barcellona, che ieri ha superato l'Elche 3-1, riportandosi a -1 dalla vetta.

Questo il programma della 22ª giornata nella Liga spagnola

Venerdì 30 gennaio

Espanyol - Alaves 1-2

Sabato 31 gennaio

Real Oviedo - Girona 1-0

Osasuna - Villarreal 2-2

Levante - Atletico Madrid 0-0

Elche - Barcellona 1-3

Domenica 1 febbraio

Real Madrid - Rayo Vallecano 2-1

Real Betis - Valencia ore 16:15

Getafe - Celta Vigo ore 18:30

Athletic Club - Real Sociedad ore 21:00

Lunedì 2 febbraio

Maiorca - Siviglia ore 21:00

Questa la classifica

1. Barcellona – 55 punti (22 partite giocate)

2. Real Madrid – 54 punti (22)

3. Atlético Madrid – 45 punti (22)

4. Villarreal – 42 punti (21)

5. Espanyol – 34 punti (22)

6. Betis – 32 punti (21)

7. Celta Vigo – 32 punti (21)

8. Real Sociedad – 27 punti (21)

9. Osasuna – 26 punti (22)

10. Alavés – 23 punti (22)

11. Girona – 25 punti (22)

12. Elche – 24 punti (22)

13. Siviglia – 24 punti (21)

14. Atletico Bilbao – 24 punti (21)

15. Valencia – 23 punti (21)

16. Rayo Vallecano – 22 punti (22)

17. Getafe – 22 punti (21)

18. Maiorca – 21 punti (21)

19. Levante – 18 punti (21)

20. Real Oviedo – 16 punti (22)